Ufficiale Il Siena riparte dal Ds Guerri: prolungato il suo contratto anche per la prossima stagione

Una stagione in Serie D che non ha portato al ritorno in C, ed è stata sotto certi aspetti molto tribolata, ma il Siena è pronto a ripartire: il club è infatti già a lavoro per il prossimo campionato, e il primo tassello nei ruoli apicali è arrivato con la conferma del Direttore Sportivo Simone Guerri, che ha prolungato anche per il prossimo anno il contratto in essere. Nuova scadenza quindi fissata al 30 giugno 2027.

Ecco la nota diffusa dal sodalizio bianconero:

"Il Siena FC comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con il Direttore Sportivo Simone Guerri fino al 2027.

Arrivato alla guida dell’area sportiva nella stagione 2023/2024, Guerri continuerà il proprio percorso in bianconero, dando continuità a un lavoro fondato su programmazione, valorizzazione dei giovani, scouting e costante ricerca. Una scelta che conferma la volontà reciproca di proseguire insieme un cammino costruito nel tempo, attraverso dedizione quotidiana e visione condivisa. Qualità che Simone ha saputo incarnare nel corso degli anni, prima da calciatore e oggi da Direttore Sportivo, mettendo sempre professionalità e impegno al servizio dei colori bianconeri.

La società augura a Simone buon lavoro per il prosieguo di questo percorso, con l’obiettivo di continuare a crescere insieme dentro e fuori dal campo".