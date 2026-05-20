Ufficiale D'Aniello torna alla Triestina: sarà il presidente del CdA e il Dg del club alabardato

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Triestina "comunica di aver affidato a Giuseppe D’Aniello il ruolo di Direttore Generale del club.

L’incarico è stato ratificato al termine del Consiglio di Amministrazione, del quale il dirigente campano classe ’76 è stato nominato Presidente. Per D’Aniello, reduce dall’esperienza alla Ternana in qualità di Direttore Operativo e Gestionale, si tratta di un gradito ritorno, dal momento che per sette stagioni, dal 2016 al 2023, aveva già fatto parte dell’organigramma alabardato prima come segretario generale, quindi come Chief Financial Officer. Una lunga e comprovata esperienza maturata sul campo, alla quale si unisce la profonda conoscenza della realtà giuliana e il forte legame con la città".

Hanno fatto seguito le sue parole: “Sono orgoglioso di assumere il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Triestina, una società storica che rappresenta un patrimonio sportivo e sociale straordinario per la città di Trieste e per tutto il calcio italiano. Per me questo incarico ha anche un valore emozionale molto profondo. Vivo a Trieste da oltre dieci anni e ho già avuto l’onore di lavorare per questo Club per sette stagioni: conosco bene l’ambiente, la passione della tifoseria e il forte senso di appartenenza che lega la società alla sua città. Per questo motivo sento questa responsabilità in maniera ancora più intensa.

Affronto questo incarico con grande determinazione, spirito di servizio e senso di responsabilità. L’obiettivo sarà quello di riportare stabilità, credibilità e progettualità al Club, lavorando ogni giorno con trasparenza, professionalità e rispetto verso tifosi, istituzioni, sponsor e tutta la comunità alabardata.

Inizia un percorso impegnativo ma stimolante, che dovrà essere costruito con unità, competenza e visione. L’Unione merita ambizione, serietà e una struttura forte, capace di creare basi solide per il futuro.

Desidero ringraziare la proprietà e il Board per la fiducia accordatami. Da parte mia garantirò il massimo impegno, dentro e fuori dal campo, affinché il Club possa tornare ad essere motivo di orgoglio per la città ed i suoi tifosi”.