ufficiale Aglianese, colpaccio per l'attacco: tesserato il Doge Bocalon

L'Aglianese, club che milita in Serie D, non nasconde la propria volontà di essere protagonista nella prossima stagione e puntare alla promozione. Il club toscano ha infatti annunciato un grande colpo per il reparto offensivo tesserando l'esperto Bocalon, ex fra le altre del Venezia - con cui ha vinto i play off di Serie B - club della sua città dove è stato ribattezzato Il Doge. Questa la nota dei neroverdi:

"L’Aglianese Calcio 1923 comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Bocalon. Attaccante classe 1989, Riccardo Bocalon ha raccolto oltre 150 presenze e 27 reti in Serie B e 260 presenze collezionando più di 100 reti in Lega Pro. Il calciatore, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie delle giovanili dell’Inter e del Treviso, per poi trasferirsi al Portogruaro, Viareggio, Cremonese, Carpi, Sudtirol, Venezia, con la quale ha vinto il playoff di serie B, Prato, Alessandria, Salernitana, Pordenone e Trento e Mantova 1911 dove nell’ultima stagione realizzato 11 reti in 15 partite".