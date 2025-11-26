Bocalon: "Il derby può essere stato la svolta per il Venezia. Yeboah? In B pochi come lui"

“Nel derby ho visto un bel Venezia, ha meritato di vincere e secondo me può ancora migliorare”, l’ex centravanti e capitano degli arancioneroverdi Riccardo Bocalon parla così dalle colonne del Corriere del Veneto in merito al derby contro il Padova vinto dalla squadra allenata da Giovanni Stroppa: “Questo Venezia non deve fermarsi e non deve accontentarsi. Non avrà alcun problema ad arrivare ai play off, ma se vuole il secondo posto deve crescere soprattutto in trasferta. - prosegue Bocalon - Da veneziano e da tifoso spero che la vittoria di Padova possa essere quella della svolta”.

Spazio poi all’analisi della gara dell’Euganeo sottolineando come il Venezia, soprattutto nel primo tempo, abbia creato tantissimo concretizzando poco e definendo ‘assurdo’ il fatto di aver chiuso il primo tempo avanti solo di un gol visto che poi sarebbe bastato un episodio per cambiare tutto e compromettere una gara dominata. Il Doge ha poi volto lo sguardo alla gara contro un Mantova in risalita dopo un inizio difficoltoso – tre vittorie di fila in campionato – sottolineando come la squadra veneta debba fare grande attenzione da un lato e sfruttare l’effetto Penzo.

Infine spazio al centravanti John Yeboah che finora ha messo a segno sei reti fra Serie B e Coppa Italia in 13 presenze: “In Serie B è uno dei giocatori più forti della categoria e lo ha dimostrato in più occasioni, sabato ha illuminato la scena con alcune giocate sopraffine, roba da spellarsi le mani- conclude Bocalon - è un giocatore simbolo della squadra, può essere lui l’ago della bilancia, più di qualsiasi altro”.