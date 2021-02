...con Alessandro Canovi

“È stato un mercato che non poteva non risentire della situazione che vive l’intera umanità. Il calciomercato di gennaio è coerente con la situazione che viviamo”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Alessandro Canovi.

Chi si è mosso meglio?

“Ha fatto bene il Genoa prendendo giocatori giusti quindi complimenti a Preziosi, così come ha lavorato molto bene il Verona. Mentre il Milan ha fatto innesti precisi, mirati, senza cambiare l’ossatura della squadra”.

La Roma ha provato a scambiare Dzeko con Sanchez. Tutto saltato.

“Gli scambi oggi vengono fatti in funzione economica e non tecnica. Un anno fa si parlava di plusvalenze, oggi questo non esiste. Per quanto riguarda Dzeko, se auspichiamo la pace tra Conte e Renzi non vedo perché non possano fare pace Fonseca e Dzeko. Se oggi non arriveranno grandi offerte per Dzeko, giocoforza servirà ricompattarsi. Spero che tutti capiscano in che mondo stiamo vivendo”.

Chi avrebbe potuto fare di più?

“Boccio il mercato in generale. Ma è tutto giustificato dalla pandemia. Se l’Inter dichiara pubblicamente che non si muoverà e altri si accodano, immaginate in che mondo viviamo”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“Al di là della partita di ieri contro la Lazio, potrebbe farci divertire se dovesse farci rivedere quanto fatto l’anno scorso dopo il lockdown. Il Milan da l’idea di aver raggiunto il massimo, la Juve invece può solo migliorare. Ma scommetterei sull’Inter che non ha le coppe e un calendario più abbordabile”.