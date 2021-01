...con Crescenzo Cecere

“Bruno Alves, richieste dal Portogallo ma resta a Parma. Agoumé vuole l’Inter, lavoriamo al rinnovo. Nagy top al Bristol, tornerà in Italia. Puscas resta al Reading. E Gravillon...”

“È stato il mercato delle piccole, quelle in difficoltà si stanno scatenando. La situazione debitoria dei club è sempre più alta, anche a causa della mancanza di pubblico e del calo degli sponsor. È un mercato ridimensionato, non c’è giro di soldi”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Crescenzo Cecere.

Cecere, Bruno Alves aveva richieste di mercato. Avete scelto di restare?

“Bruno ha dato tanto al Parma. E il Parma a lui ha dato una grande responsabilità. Con il nuovo management c’è stata qualche difficoltà. Ma il ritorno di D’Aversa può mettere a posto la situazione. Bruno ha un’età che però nel calcio conta relativamente perché la cosa importante sono le prestazioni. Aveva richieste dal Portogallo, ma ha scelto di rimanere a Parma”.

Si parlerà del rinnovo?

“Ne parleremo più avanti. Oggi la società non ha intenzione di prendere impegni”.

Agoumé rinnoverà con l’Inter?

“Noi siamo gli intermediari e referenti in Italia. Il ragazzo sta facendo bene, sia noi che il suo agente siamo contenti di aver scelto lo Spezia. Con l’Inter stiamo discutendo del rinnovo, vedremo... vogliamo mettere nero su bianco. Il ragazzo tiene molto ai nerazzurri, ha voglia di tornare all’Inter: è il suo obiettivo”.

Gravillon brilla in Francia al Lorient.

“Sta disputando un ottimo campionato in Francia. Mercoledì ha segnato un gol che vale doppio in una sfida salvezza. Ha avuto delle richieste ma è contento e vuole proseguire l’avventura in Francia. Poi vedremo quando sarà il momento del riscatto dall’Inter”.

Karamoh?

“Resta a Parma”.

Nagy?

“Sta facendo molto bene al Bristol. Rimarrà. Ha avuto degli interessamenti, un giorno gli piacerebbe tornare in Italia da protagonista. Oggi però è concentrato sul presente”.

Puscas?

“Ha avuto un problemino fisico, sta rientrando. Ha fatto dei gol importanti. George a breve rientrerà in gruppo, rimarrà al Reading”.

Volpe?

“Ci sono delle squadre interessate. Vedremo nelle prossime ore”.