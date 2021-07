…con Nereo Bonato

vedi letture

“Tra Inghilterra e Danimarca sarà una partita equilibrata anche se i favori del pronostico pendono per gli inglesi. La Danimarca ha dovuto affrontare un dramma sportivo ma ha ritrovato valori di gruppo e tecnici e sta facendo molto bene”. Così a Tuttomercatoweb l’ex ds di - tra le altre - Sassuolo, Udinese e Cremonese, Nereo Bonato.

La Danimarca fin qui è la rivelazione.

“I nomi sono importanti. C’è chi gioca in Italia, chi in Inghilterra e in Germania. È una squadra forte, anche se ha qualcosa in meno di Francia e Belgio”.

Il caso Eriksen ha fatto scattare la scintilla…

“Quando succedono episodi del genere un gruppo si compatta. Di fronte ad un problema di un compagno il gruppo diventa più forte”.

Che mercato ci aspetta?

“C’è stato un grande movimento di allenatori. È già un indizio della politica delle società. Tante volte cambiare lo staff tecnico porta a rivitalizzare determinate risorse interne. Le difficoltà economiche faranno da padrone da qui ai prossimi anni”.

Dunque niente grandi nomi?

“Niente grossi colpi a livello quantitativo ed economico. L’Europeo ritarda l’inizio di determinate trattative. Piano piano il mercato inizierà a prendere vita, ma sarà pesantemente condizionato dalle situazioni economiche di ogni società”.

Di Francesco è ripartito dal Verona.

“Il Verona arriva con un biennio importante con Juric che ora ha iniziato un nuovo progetto. Di Francesco aveva fatto benissimo a Sassuolo e alla Roma, poi ha avuto qualche esperienza meno fortunata. Penso abbia voglia di continuare il suo percorso cercando di migliorare determinate situazioni. È un’occasione per il Verona e per Di Francesco”.

E lei, direttore?

“Intanto studio, mi aggiorno. Cerco di capire cosa riserverà il futuro. Alcune dinamiche stanno cambiando, è giusto prevenire i cambiamenti”.