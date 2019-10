Il 1° ottobre 1977 Pelé gioca la sua ultima partita. Il giocatore più forte dell'epoca e probabilmente di tutti i tempi scende in campo in un'amichevole che vede opposte le due squadre con cui ha giocato in carriera: i New York Cosmos contro il Santos. Si gioca al Giants Stadium davanti a 77mila tifosi, tra cui l'allora presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e una leggenda dello sport come Muhammad Ali. Pelé giocherà dividendosi fra la squadra statunitense nel primo tempo e quella brasiliana nella ripresa. Nato il 23 ottobre 1940, Edson Arantes do Nascimento ha disputato in carriera oltre 800 incontri ufficiali fra club e nazionale brasiliana, con la quale ha vinto ben 3 Mondiali, unico a riuscire nell'impresa.