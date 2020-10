29 ottobre 1997, un diciannovenne Gigi Buffon esordisce con la Nazionale maggiore

Il 29 ottobre 1997 Gigi Buffon ha esordito in Nazionale. E lo fa in una partita non certo qualsiasi: l'Italia gioca a Mosca l'andata dei playoff per accedere ai Mondiali. Contro la Russia si gioca in condizioni climatiche ai limiti dell'impossibile, al freddo e sotto una fitta neve. All'epoca diciannovenne, Buffon parte dalla panchina ma è costretto a subentrare a freddo (è proprio il caso di dirlo) a seguito dell'infortunio di Gianluca Pagliuca al 32', dopo uno scontro di gioco con Kanchelskis. Per la cronaca l'incontro terminò sull'1-1 e Buffon si dovette arrendere solamente a un autogol di Cannavaro, in quel momento anche suo compagno al Parma. Quella presenza per Buffon fu la prima di una lunghissima serie con gli azzurri, fino a diventare il giocatore più presente della Nazionale italiana con 176 gettoni.