30 aprile 1982, la Juventus annuncia l'acquisto di Michel Platini

Il 30 aprile 1982 la Juventus annuncia l'acquisto di quello che sarà il giocatore più importante degli anni '80 bianconeri: Michel Platini. Il francese, allora stella del Saint-Etienne, viene annunciato dal presidente Giampiero Boniperti. Il francese doveva andare qualche anno prima all'Inter: bloccato dai nerazzurri nel 1978, non poteva essere tesserato prima dell'apertura agli stranieri avvenuta nel 1980. Nel frattempo ci fu un ripensamento a seguito delle condizioni fisiche del giocatore, reduce da un infortunio, che destarono qualche perplessità. Per non venire meno agli accordi di qualche anno prima Platini, prima di firmare per la Juve, avvertì l'Inter ricevendo l'ok per il passaggio ai rivali. Con i regolamenti dell'epoca che prevedevano il tesseramento di due stranieri al massimo e con la Juventus che si era da poco assicurata il polacco Zbigniew Boniek, fu necessario sacrificare Liam Brady. L'irlandese, primo straniero dei bianconeri dalla riapertura delle frontiere, chiuderà con grandissima dignità la stagione realizzando il rigore decisivo all'ultima giornata di campionato contro il Catanzaro che valse lo scudetto ai danni della Fiorentina.