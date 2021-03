4 marzo 2018, il calcio piange Davide Astori. Il capitano della Fiorentina muore a 31 anni

vedi letture

Il 4 marzo 2018 muore ad Udine Davide Astori, all’età di trentuno anni. La notizia sconvolge il mondo del calcio che decide immediatamente di fermarsi e di non giocare la giornata di campionato. Il difensore della Fiorentina, di cui era capitano, è stato trovato, la mattina, senza vita nella sua camera nell’hotel che ospitava la squadra viola prima della partita contro l’Udinese. I compagni lo aspettavano quella mattina per la colazione, lui che era sempre uno dei primi a presentarsi all'appuntamento. Il ritardo iniziava ad insospettire. Poi la tragica notizia. Astori è morto nel sonno, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio e non c’è stata possibilità di rianimarlo. E’ stata una morte che ha toccato il mondo del calcio intero e le tifoserie di tutte le squadre: col suo sorriso sincero, Astori rappresentava il volto pulito di questo sport. In serie A oltre che con la Fiorentina aveva giocato con le maglie di Cagliari e Roma e aveva anche raggiunto la Nazionale.