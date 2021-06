Amichevoli Nazionali, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra Nazionali. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

13:00 Sandnes (Nor)-Egersunds (Nor)

18:00 Raufoss (Nor)-Ull/Kisa (Nor)

18:30 1980 Wien (Aut)-Wienerberger (Aut)

18:30 Donaufeld Wien (Aut)-Floridsdorfer AC (Am) (Aut)

18:30 SV Donau (Aut)-ASK Elektra (Aut)