Anche oggi Dzeko s'è allenato da solo. Il report: problema al flessore della coscia sinistra

Per la Roma è solo un problema fisico a costringere Edin Dzeko, capitano non convocato per la sfida contro lo Spezia dopo il duro confronto con l'allenatore Paulo Fonseca, ad allenarsi con sedute individuali. Problema al flessore della coscia sinistra è la causa delle sedute individuali del centravanti giallorosso, che per il secondo giorno consecutivo s'è allenato da solo.