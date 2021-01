Roma, altra seduta individuale per Dzeko: a parte anche Pedro e Mkhitaryan

Altro allenamento individuale per Edin Dzeko. La Roma si è ritrovata a Trigoria per la seduta odierna in vista della sfida contro l'Hellas Verona in programma per domenica sera all'Olimpico e oltre al bosniaco anche Pedro e Mkhitaryan e Calafiori si sono allenati a parte. Programma personalizzato anche per Lorenzo Pellegrini: normale gestione programmata per il centrocampista.