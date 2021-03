Baby Milan, ha mandato in gol in A ben sei giocatori nati dal 1999. Dalot è l'ultimo a riuscirci

Dato evidenziato da Opta riguardando il Milan e l'età media della squadra: con la rete di Diogo Dalot a Verona, salgono a sei i giocatori del Milan in gol in questa Serie A nati dal 1° gennaio in avanti, almeno tre in più di ogni altra squadra nella competizione in corso. Gli altri sono Saelemaekers, Kalulu, Brahim Diaz, Hauge e Leao