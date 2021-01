Balzaretti: "Inter in linea con le proprie ambizioni. Conte non può prescindere dalla LuLa"

Federico Balzaretti fa le carte all'Inter in vista della seconda parte della stagione: "Finito il girone di andata andiamo a fare una fotografia della squadra di Conte. E' in linea con quelle che sono le ambizioni che non possono non essere quelle della vittoria del campionato. E' tornato ad alzare la pressione con il 3-5-2 con una linea di centrocampo più bassa che riparte con forza e velocità. E' un'Inter che è cambiata dopo l'inizio di stagione, dall'uscita della Champions sono arrivate 9 vittorie consecutive e la vittoria contro la Juve per acquistare la forza mentale e la credibilità per conquistare il titolo. A livello difensivo ha ritrovato solidità. A centrocampo funziona bene la linea a 5 con Barella e Hakimi che fanno la differenza a destra. Da Lautaro e Lukaku in avanti, passeranno le ambizioni dell'Inter e della vittoria dello scudetto. L'Inter non può prescindere dal loro rendimento".