Barcellona-Huesca, per gli ospiti fascia da capitano con riferimenti allo stile di Gaudì

vedi letture

In vista di Barcellona-Huesca, in programma domenica, la squadra ospite si presenterà omaggiando i padroni di casa. La fascia che indosserà il capitano degli aragonesi sarà in stile trencadís, mosaico frequente nell'architettura catalana e che ha il massimo esponente in Andoni Gaudì.