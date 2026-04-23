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Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"

Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"TUTTO mercato WEB
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Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Come ha visto Atalanta-Lazio?
"Spero sia una bella finale quella con l'Inter, con due motivazioni differenti e credo che la Lazio ne abbia di più. E' un trofeo per le squadre non avvezze a combattere per trofei tutti gli anni, come lo fa l'Inter ultimamente. Credo che si giochino un pezzo di storia i giocatori della Lazio".

Lazio, che voto alla stagione di Maurizio Sarri?
"Io già do un 8 per quello che è successo col mercato, lo stadio vuoto, per come ha dovuto costruire la squadra con quello che aveva. Se vince la coppa gli do 10, perché vuol dire che hai battuto l'Inter, la più forte in Italia".

Cosa aggiunge?
"Mi spaventa dire che l'Inter è la più forte d'Italia. Sono uscite tutte dalle coppe, quindi se l'Inter è la più forte...Si è fatta buttare fuori dal Bodo Glimt, ma anche le altre...".

Si parla di un rinnovo di Calhanoglu:
"Attenzione. I giocatori in un ambiente magari hanno già dato tutto e hanno dato segnali che non hanno più stimoli. Calhanoglu ha fatto due finali di Champions e le ha perse. Non guardo solo il calciatore ma tutta la situazione. E' già un po' di anni che è all'Inter, già lo scorso anno voleva andare via, è difficilmente sostituibile. Avrà le stesse motivazioni l'anno prossimo, con un anno in più? Però non conosco il ragazzo e la situazione, ma visto cosa è successo lo scorso anno qualche dubbio mi viene".

Cosa aggiunge sull'Inter?
"Attenzione a Chivu: è arrivato ma ha la squadra più forte e gli altri si sono suicidati nel percorso. Poi dopo un allenatore va visto nelle difficoltà, e quest'anno non ne ha avute di grandi. L'uscita ai playoff di Champions? Ho sentito poche critiche io, mentre ci fosse stato Inzaghi sarebbe successo il putiferio. Anche Marotta fece critiche al tecnico. Sento Marotta dire che è il tecnico giovane più forte, però occhio. In Italia è la squadra più forte, questo va valutato. Anche se sbagli delle mosse, con questa squadra ci vai vicino a vincere qualcosa".

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