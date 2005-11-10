Ufficiale Sambenedettese, ecco il nuovo portiere: tesserato Krapikas.

Nuovo portiere per la Sambenedettese che ha deciso di pescare in casa Gubbio: è infatti arrivato il lituano Krapikas che nell'ultima stagione ha difeso i pali della porta degli eugubini in 21 occasioni fra stagione regolare e play off. Questa la nota del club:

La U.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni del portiere lituano classe 1999 Titas Krapikas che dal 1 luglio 2026 diventerà un giocatore rossoblù.

Approdato in Italia nel 2015 nelle giovanili della Sampdoria in Serie A, dove si guadagna le convocazioni con la Nazionale Lituana nell’U17, U19 ed U21, si accasa nella s.s. 2019/20 a Spezia in Serie B dove, il 24 agosto 2019 fa il suo esordio vincente contro il Cittadella ed al termine della stessa stagione conquista la storica promozione in Serie A delle Aquile. Nella s.s. 2021/22 si trasferisce, sempre nella serie cadetta, alla Ternana dove vi rimane due anni e ottiene la convocazione con la Nazionale maggiore del suo Paese esordendo il 15 novembre 2021 contro il Kuwait. Nella s.s. 2023/24 passa in Serie C Girone C all’Audace Cerignola difendendo i pali dei pugliesi in 26 occasioni e, nella s.s. 2024/25, è nello stesso girone ma con la maglia del Messina dove colleziona 28 presenze.

Nell’ultima stagione è nello stesso girone della Sambenedettese con la casacca del Gubbio. A Titas un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblù".