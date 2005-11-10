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Il Cesena ha il suo nuovo direttore sportivo: Mancini ha firmato un'annuale con opzione

Il Cesena ha il suo nuovo direttore sportivo: Mancini ha firmato un'annuale con opzione
© foto di Cesenafc.com
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 20:18Serie B

Come ormai era nell'aria da qualche giorno, Andrea Mancini è il nuovo direttore sportivo del Cesena. Dopo l'esonero da parte della Sampdoria e la firma sulla risoluzione del contratto, il figlio dell'ex ct dell'Italia ha infatti firmato con il club romagnolo. Questa la nota dei bianconeri:

"Cesena FC comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo del Club ad Andrea Mancini a partire dal 1° luglio 2026. Il nuovo dirigente bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento.

Classe 1992, Mancini avvia il proprio percorso dirigenziale nel mondo del calcio nella stagione 2019/2020, entrando a fare parte dell'area tecnica e dell'area scouting dell'ACF Fiorentina.

Nel luglio 2023 assume la carica di direttore sportivo dell'UC Sampdoria, nel campionato di Serie BKT, rivestendo un ruolo di primo piano nell'operazione di riassetto tecnico ed organizzativo del club blucerchiato.

Nell'estate del 2024 arriva la chiamata del FC Barcelona: a soli 32 anni Mancini entra a far parte dell'area scouting del club blaugrana come Coordinatore Sportivo, con la responsabilità di monitorare il campionato italiano e lo sviluppo dei talenti nel settore giovanile. Un'esperienza che lo porta a lavorare a stretto contatto con il direttore sportivo Deco, maturando una visione di calcio di respiro internazionale in uno dei club più strutturati e innovativi al mondo.

Nell'aprile 2025 fa ritorno all'UC Sampdoria, tra le cui fila ricopre nuovamente il ruolo di direttore sportivo fino al termine della stagione sportiva 2025/2026.

Tutta la famiglia bianconera intende rivolgere ad Andrea Mancini il più caloroso benvenuto ed i migliori auguri di un proficuo lavoro tra le fila del Cavalluccio.

Il club bianconero comunica, altresì, che il nuovo direttore sportivo del Cesena FC sarà ufficialmente presentato alla stampa martedì 9 giugno alle ore 12:00 presso la sala stampa dell'Orogel Stadium-Dino Manuzzi".

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