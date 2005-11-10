Ufficiale L'Ospitaletto riparte dal suo capitano: Panatti ha firmato un triennale. La nota

La società Ospitaletto Franciacorta è lieta di annunciare il rinnovo del Capitano, Michel Panatti, sino al 30 giugno 2029. Un contratto triennale per il centrocampista orange che nell'ultima stagione è sceso in campo in 39 partite (38 in campionato e 1 in Coppa Italia) e ha disputato tutti i minuti della regular season in Serie C.

Una presenza fondamentale per gli Orange. Nelle ultime tre stagioni, Panatti ha condotto l'Ospitaletto Franciacorta dall'Eccellenza alla salvezza in Serie C: non soltanto due promozioni in Eccellenza (stagione 2023-2024) e in Serie D (2024-2025) ma anche al mantenimento dei franciacortini nel professionismo (2025-2026). Il Capitano vanta inoltre 110 presenze con la maglietta dell'Ospitaletto Franciacorta, numeri che sono destinati a crescere nel prossimo triennio sportivo.

Paolo Musso, Direttore Sportivo Ospitaletto Franciacorta: «Il rinnovo di Panatti è un segnale chiaro che ci tenevamo a dare. Far sì che lui resti al centro del progetto come è stato negli ultimi 3 anni e che continui a essere un esempio per i giovani, sia quelli della rosa attuale sia quelli che arriveranno».

Nell'ultima stagione il classe 1993 ha raggiunto due importanti traguardi personali: le 100 presenze in Serie C (raggiunte nel match casalingo contro il Vicenza) e le 100 partite con la maglia dell'Ospitaletto Franciacorta (in occasione della sfida esterna contro l'Arzignano Valchiampo).

Il Capitano Michel Panatti è felice per essere il Capitano degli Orange fino al 2028: «Ho sposato a pieno questo progetto per le persone che ne fanno parte, dal Presidente Giuseppe Taini al Presidente Onorario Sandro Musso al Direttore Sportivo Paolo Musso, al mister, allo staff tecnico e ai compagni di squadra. A tutti loro devo molto perché mi hanno preso dalle ceneri e hanno creduto in me. Non c'è stato alcun dubbio quando la società mi ha proposto il rinnovo. Mi fanno molto piacere le parole del Direttore Sportivo Paolo Musso perché significa che quello fatto sinora è apprezzato. Questo rinnovo mi sprona a fare ancora meglio e mi carica di ulteriori responsabilità. È un gesto forte della società: mi rende felice e mi sprona a lavorare al massimo per raggiungere gli obiettivi», ha dichiarato Michel Panatti.