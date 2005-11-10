Ufficiale Casarano e mister Di Bari ancora assieme: c'è il rinnovo fino al 2028

"Il Casarano, per la sua seconda stagione di Serie C, andrà avanti con l’allenatore Vito Di Bari. Tutto è stato deciso al termine di un cordiale e proficuo incontro tra le parti avvenuto oggi. Proseguirà quindi sulla panchina rossazzurra il percorso del tecnico iniziato due stagioni or sono, ricche di innegabili soddisfazioni". Il club salentino ha confermato così il tecnico annunciando anche che "è stato prorogato al 2028 il contratto che legherà Vito Di Bari al Casarano".

“Siamo molto contenti delle risultanze di questo incontro, necessario peraltro, per gettare le basi della nuova stagione – spiega il Presidente Filograna – sulla riconferma di Di Bari non ho mai nutrito alcun dubbio, nonostante voci e illazioni. Con il nostro allenatore l’intesa è stata repentina, considerato che lui ha condiviso in pieno il nostro progetto. Siamo consapevoli che ci attenderà una stagione difficilissima che intendiamo affrontare, insieme, con umiltà e grande determinazione.”

-“Sono orgoglioso di continuare con i colori del Casarano – ribadisce Vito Di Bari - sento molto mio il progetto di questa società che oramai ritengo la mia seconda famiglia per senso di appartenenza, condivisione di intenti e l’ottimo rapporto instaurato con i Tifosi. Peraltro ci tenevo moltissimo perché intendo essere l’allenatore della squadra che festeggerà il centenario della sua costituzione. Avanti insieme!”