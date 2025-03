Ufficiale Cagliari, primo contratto da professionista per il portiere Iliev: il comunicato del club

Il Cagliari, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato la firma del primo contratto da professionista da parte di Velizar-Ilia Iliev, che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028.

Il comunicato stampa. “Classe 2005, nato a Sofia, il portiere è arrivato dalla Bulgaria in Sardegna nell’estate 2021 per iniziare un percorso di crescita nel settore giovanile. Ha esordito in Primavera a 17 anni, il 13 novembre 2022, con un clean sheet nella vittoria in trasferta contro il Cesena (0-1) totalizzando nella sua prima stagione 11 presenze. Nel campionato successivo ha giocato 18 partite dando il suo sostanziale contributo alla conquista dei 50 punti ottenuti dalla squadra, arrivata settima in classifica, ad un passo dai play-off.

In questa stagione, a suon di parate e prestazioni di livello, si sta ritagliando un ruolo da autentico protagonista: punto di riferimento per i compagni, in campionato ha tenuto la porta imbattuta già in 7 match. Determinante nel cammino della squadra in Coppa Italia: ai quarti di finale al Viola Park contro la Fiorentina, dopo il pareggio ai tempi regolamentari, è stato decisivo parando due calci di rigore che hanno permesso al Cagliari di mister Pisacane di approdare in semifinale contro la Juventus, gara poi vinta al CRAI Sport Center per 2-0.

Nel giro della prima squadra – con cui si allena abitualmente ed è stato convocato in più occasioni per le gare ufficiali – vanta 5 presenze con le selezioni giovanili del suo Paese ed è nell’orbita della nazionale U21.

Alto ben 194 centimetri, sicuro e reattivo tra i pali, Iliev è un portiere di prospettiva con ampi margini di miglioramento. Grande dedizione al lavoro e al sacrificio, positività, tanta voglia di crescere”.