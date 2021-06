Calcio a 5: Final four; semifinali andata a Pesaro e Dosson

Hanno sconfitto rispettivamente Eboli e Catania

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La prima giornata di Final Four scudetto della Serie A di calcio a 5, organizzata a Pesaro con la formula di gare di andata e ritorno in back-to back, dicono che i veneti della Came Dosson e i padroni di casa Italservice Pesaro hanno in mano il match point per l'accesso alla finale scudetto. Nella prima delle due semifinali, la formazione trevigiana ha infatti regolato 2-1 la Meta Catania grazie ai goal di Grippi e Schiochet, mettendosi in tasca una rete di vantaggio da cui ripartire per la sfida di ritorno (domani ore 17.30). Il Pesaro, invece, ha battuto con una grande prova di forza 4-1 la Feldi Eboli nel remake della scorsa finale di Coppa Italia. Questa sera, con tre goal in più da difendere, alle 20.30 in diretta su Raisport ci sarà il fischio d'inizio della gara di ritorno che può valere l'accesso alla seconda finale scudetto consecutiva per i rossiniani. Una volta concluse le due semifinali, il 19 giorno di riposo e poi il via all'ultimo ballo della stagione. (ANSA).