Calciomercato Juventus, Bernardo Silva più che un rumour. Cosa può dare il portoghese

Le parole di Francisco Conceição alla vigilia di Udinese-Juventus hanno acceso l’immaginazione dei tifosi bianconeri. Il talento portoghese, parlando del possibile arrivo di Bernardo Silva, non ha nascosto l’ammirazione per il connazionale: un campione che, se dovesse davvero arrivare a Torino, potrebbe cambiare il volto tecnico della squadra.

L’idea di vedere Bernardo Silva alla Juventus non è solo un’ipotesi di mercato suggestiva. Il portoghese, oggi capitano del Manchester City dopo l’addio di Kevin De Bruyne, rappresenta uno di quei profili che negli anni hanno fatto la differenza anche nel campionato italiano quando arrivati a parametro zero.

La Juventus in passato ha già costruito parte delle proprie vittorie anche con operazioni di questo tipo. L’esempio più famoso resta quello di Andrea Pirlo, arrivato a parametro zero dal Milan nel 2011 e diventato il faro tecnico della squadra che aprì il ciclo dei nove scudetti consecutivi.

Ma non è stato l’unico caso.

Anche Sami Khedira, arrivato a parametro zero dal Real Madrid nel 2015, fu uno di quei colpi capaci di portare esperienza internazionale, mentalità vincente e qualità tattica. Il tedesco diventò subito un punto di riferimento nello spogliatoio bianconero, contribuendo in maniera decisiva ai successi della squadra in quegli anni.

Un discorso simile potrebbe valere anche per Bernardo Silva.

Non è più un giovanissimo – quest’anno compirà 32 anni – ma resta uno dei giocatori più raffinati tecnicamente del calcio europeo. Mancino naturale, è un calciatore capace di giocare praticamente in ogni posizione della zona offensiva: ala destra, trequartista, mezzala offensiva o esterno sinistro. Una versatilità che lo ha reso uno degli uomini chiave del sistema di Pep Guardiola al Manchester City.

La sua qualità principale è la velocità di pensiero. Bernardo Silva è uno di quei giocatori che vede linee di passaggio che altri non riescono nemmeno a immaginare. Il suo modo di far girare il pallone, la capacità di ricevere tra le linee e di creare superiorità tecnica rendono ogni azione offensiva più fluida e imprevedibile.

A questo si aggiunge una tecnica sopraffina. Il portoghese possiede un dribbling elegante e preciso, capace di creare superiorità numerica anche in spazi molto stretti, e un tiro molto pulito che gli permette di essere pericoloso anche dalla distanza o negli inserimenti in area.

La sua carriera parla da sola. Con il Manchester City è stato protagonista di una delle squadre più dominanti degli ultimi anni, vincendo numerose Premier League e soprattutto facendo parte della squadra che nel 2022-2023 ha conquistato il celebre treble: campionato inglese, FA Cup e Champions League.

Non è solo un giocatore di talento, ma anche di grande personalità. Con la nazionale portoghese è stato uno dei protagonisti della vittoria della UEFA Nations League del 2019, torneo nel quale è stato eletto miglior giocatore.

È proprio questa combinazione di qualità tecniche, esperienza internazionale e leadership che potrebbe fare la differenza nella Juventus di Luciano Spalletti. Una squadra giovane e ricca di talento che, però, ha ancora bisogno di uno o due giocatori capaci di alzare il livello della gestione delle partite nei momenti più delicati.

In un campionato come la Serie A, dove la qualità nel palleggio e la lettura degli spazi fanno spesso la differenza, un giocatore come Bernardo Silva potrebbe diventare il punto di riferimento tecnico della squadra. Del resto, lo dimostra anche il campionato italiano di oggi: basti pensare a come un fuoriclasse come Luka Modrić, vicino ai quarant’anni, stia ancora facendo la differenza con la sua qualità e la sua intelligenza calcistica.

Per questo l’eventuale arrivo del portoghese non sarebbe solo un colpo di mercato, ma un segnale forte delle ambizioni della Juventus. Un giocatore capace di portare qualità, esperienza internazionale e mentalità vincente, elementi fondamentali per riportare il club ai livelli che la sua storia richiede.

Se davvero dovesse arrivare a parametro zero, come ipotizzato nelle ultime settimane, Bernardo Silva potrebbe diventare uno di quei colpi destinati a lasciare il segno. Non solo per il suo talento, ma per tutto ciò che rappresenta: la classe dei campioni abituati a vincere.