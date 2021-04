Campagna vaccinale, Belotti testimonial della Regione Piemonte: "Sconfiggiamo il virus"

Capitano Torino sostiene campagna con il tecnico Nicola

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Il tecnico Davide Nicola e l' attaccante del Torino Andrea Belotti sono testimonial della Regione Piemonte per la campagna 'Il Piemonte ti vaccina'. "Ragioniamo. Giochiamo di squadra, abbiamo un nuovo alleato per sconfiggere il virus. Non diamogliela vinta. Facciamolo tutti insieme", dice il tecnico granata in un breve video. "Per sconfiggere il virus ora c'è un alleato, il vaccino. Per tornare a vivere in sicurezza e serenità fallo anche tu", il messaggio del capitano granata. (ANSA).