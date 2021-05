Capello: "Il City doveva arrivare a questa finale. Ci sarà tensione, non una bella partita"

Fabio Capello, talent di SKY, prima della finale di Champions League ha parlato della finale tra City e Chelsea. "Il problema delle emozioni è la semifinale, arrivare in fondo per il City era l'obiettivo principale. Ora sei rilassato, questo ha fatto vedere in una maniera diversa, non trasmette energia negativa. I giocatori ti leggono negli occhi, cosa riesci a dare, se sei nervoso. Anche se ti nascondi. Quando hai questa serenità vai alla grande, sarà una partita non bella. Tanta tensione a livello difensivo. Sarà molto molto tattica".