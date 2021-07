Capello: "L'Italia deve vincere anche per i lavoratori italiani in Gran Bretagna"

Suo gol in prima vittoria azzurra a Wembley: 'Serve orgoglio'

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Della vittoria a Wembley ricordo la dedica che facemmo ai 20 mila 'camerieri' che lavoravano in Inghilterra, per come fummo apostrofati noi dai tabloid inglesi prima di quella partita. Quest'anno gli Azzurri devono pensare di regalare una grande soddisfazione ai 700 mila italiani che lavorano lì. Sarà importante avere molto orgoglio, questo deve sentire la squadra quando va in campo". Lo dice all'ANSA Fabio Capello, ricordando le emozioni della prima vittoria dell'Italia a Wembley il 14 novembre 1973, arrivata grazie a un suo gol. Nello stesso stadio, domenica l'Italia si giocherà la finale di Euro 2020 contro i padroni di casa inglesi: "E' una fortuna essere qui ad assistere a questa partita, con tutto questo pubblico - ha aggiunto l'attuale commentatore di Sky - ieri (a Inghilterra-Danimarca, ndr) è stato bellissimo per la partecipazione, per il tifo. Sembrava quasi che ci fosse una crisi d'astinenza". (ANSA).