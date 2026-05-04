Champions League, Pinheiro arbitrerà Bayern-Psg. Di Bello al Var
Il ritorno della semifinale in programma mercoledì a Monaco
(ANSA) - ROMA, 04 MAG - E' il portoghese Joao Pinheiro l'arbitro designato dall'Uefa per Bayern Monaco-Psg, il ritorno della semifinale in programma mercoledì alle 21 (all'andata hanno vinto i parigini 5-4). Assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia POR, quarto ufficiale il norvegese Espen Eskas. Al var l'italiano Marco Di Bello, avar Tiago Martins. Arsenal-Atletico Madrid in programma domani sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert. (ANSA).
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