TMW Radio Colomba: "Grande giocatore e uomo leale, Savoldi lascia grande vuoto"

Mister Franco Colomba ha ricordato a TMW Radio Beppe Savoldi, scopraso all'età di 79 anni: "Ho un ricordo bellissimo, fa parte dei miei esordi in prima squadra. Era un grande giocatore, ma soprattutto un uomo leale, corretto, di valore, sia in campo che fuori. Era simpatico, sempre scanzonato, un trascinatore. E noi ragazzi eravamo attratti dal campione e dal suo modo di fare. Lascia un bel vuoto. Era un uomo d'area che difendeva il pallone, faceva salire la squadra e poi chiudeva l'azione.

Era eccellente di testa, era un grosso stoccatore davvero. Sapeva giocare d'anticipo, lo potevi servire tranquillamente e ti faceva la giocata. Era critico sul calcio di oggi, non era soddisfatto. E' un calcio troppo ragionato quello attuale, mancano le giocate immediate che piacevano a lui. Oggi Scamacca forse gli assomiglia per certe caratteristiche, oppure Retegui".