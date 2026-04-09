Colomba: "La Nazionale è la Nazionale, ma se Conte lasciasse Napoli gli dispiacerebbe"

Nel corso del suo intervento per Radio TuttoNapoli, Franco Colomba ha commentato l'ipotesi Antonio Conte sulla panchina dell'Italia: "Credo che gli dispiacerebbe molto lasciare una piazza che gli ha regalato tanto e alla quale lui ha dato tanto. Per sua stessa ammissione, e lo so anche per esperienza diretta, è difficile trovare un ambiente simile per entusiasmo, passione, gruppo, squadra e pubblico.

Certo, la Nazionale è la Nazionale, però gli dispiacerebbe. Probabilmente potrebbe voler prendersi una rivincita perché è uno che ama le sfide. In primis però credo che la Nazionale abbia bisogno di giocatori: al di là dell'aspetto tecnico, l'allenatore è più un selezionatore. Conte potrà anche fare bene, ma serve ritrovare un gruppo qualitativamente superiore."

La soluzione? Non è semplice. I talenti nascono ogni tanto, non continuamente: ci sono periodi in cui scarseggiano e quello appena passato è stato uno di questi. Le cause possono essere diverse, tra cui il fatto che gli stranieri occupano la maggior parte dei ruoli importanti nel nostro campionato, quindi per un giovane non è facile imporsi e avere continuità. Abbiamo visto ragazzi promettenti, ma anche in Champions si nota un livello superiore. Bisogna dare ai giovani la possibilità di esprimersi ad alto livello da subito, senza aspettare troppo. In questo momento, però, grandissimi talenti non ce ne sono".