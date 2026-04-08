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Colonnese: "Inter, no ad altri passi falsi. E se l'Atalanta vince contro la Juve..."

Colonnese: "Inter, no ad altri passi falsi. E se l'Atalanta vince contro la Juve..."TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
ieri alle 15:35Altre Notizie
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L'ex calciatore Francesco Colonnese ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Un ricordo di Lucescu:
"Entrò all'Inter quando andò via Simoni: arrivò in un momento complicato, si presentò con tante novità tattiche, già 30 anni fa voleva gli inserimenti degli esterni. Portò un enorme cambiamento nel calcio, aveva una conoscenza enorme. Era davvero molto preparato".

Corsa Champions, che ne pensa? L'Atalanta è da considerare?
"La partita chiave sarà Atalanta-Juve, perché l'Inter è forte e col Como se la giocherà, deve portare a casa punti perché dietro il Napoli spinge e non può permettersi passi falsi. Per la Champions è chiave Atalanta-Juve. Se vincesse l'Atalanta, la vedrei tra le favorite. Ora ha recuperato giocatori forti, ha alternative importanti. Se vince con la Juve, l'Atalanta fa paura".

Napoli, Conte si candida come ct:
"ADL ha speso tanto per Conte quest'anno, non è mai successo. Per me Conte parlerà col presidente a fine stagione e non credo che il presidente possa spendere ancora tanto per la prossima stagione. Di sicuro Conte ha un contratto e vuole che la squadra venga rinforzata. Potrebbe tornare in Nazionale, magari adesso potrebbe garantirgli qualche pausa che gli serve. Vedrei bene Gasperini, per esempio, c'è da capire cosa succederà a Roma. Magari Inzaghi...".

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