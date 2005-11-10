Ufficiale L'Ostiamare blinda uno dei protagonisti della promozione: Spinosa prolunga il contratto

Protagonista dell’ultima stagione e della promozione fra i professionisti con dieci reti segnare per Marco Spinosa arriva anche il prolungamento con quel Ostiamare dove era approdato la scorsa estate dal Guidonia Montecelio. Lo comunica il club romano, il cui proprietario è Daniele De Rossi, sui propri canali ufficiali:

"L’Ostiamare Calcio comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore Marco Spinosa, che vestirà la maglia biancoviola anche nel corso della stagione sportiva 2026/27. Nato nel 1991, il fantasista si è confermato tra gli elementi più incisivi della rosa nel corso della stagione appena conclusa, nella quale ha contribuito con 10 reti alla conquista del campionato di Serie D e alla conseguente promozione in Serie C.

Il calciatore vanta inoltre un significativo bagaglio di esperienza in Serie C, avendo totalizzato oltre 130 presenze tra i professionisti nel corso della propria carriera, caratteristica che lo rende una risorsa preziosa in vista del prossimo campionato. La Società esprime grande soddisfazione per la prosecuzione del rapporto con Marco Spinosa e gli rivolge un sincero in bocca al lupo per la stagione che verrà".