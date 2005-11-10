Ufficiale Il Liverpool ha scelto il successore di Arne Slot: Andoni Iraola nuovo tecnico dei Reds

Era uno dei possibili candidati alla panchina del Milan, alla fine ha scelto di restare in Premier League e guidare una delle squadre più importanti. Andoni Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool: la firma sul contratto che legherà l'ex tecnico del Bournemouth ai Reds per i prossimi due anni è arrivata pochi minuti fa.

Iraola prende così il posto di Arne Slot, esonerato qualche giorno fa al termine di una stagione quasi disastrosa, caratterizzata dal record di sconfitte tra campionato e coppe. Al tecnico olandese non è bastato il ricordo del campionato vinto nel 2024/25 per salvare il posto. Adesso, il club sei volte campione d'Europa riparte da uno dei tecnici più interessanti del panorama internazionale: non una scommessa ma una scelta precisa.