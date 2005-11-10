Ufficiale Grosso non è più il tecnico del Sassuolo: risolto consensualmente il suo contratto

Fabio Grosso non è più l'allenatore del Sassuolo. Il tecnico neroverde era ormai da giorni che aveva comunicato la sua volontà di non proseguire ancora in Emilia-Romagna e così ha lasciato dopo una promozione in Serie A e un 11° posto. Ad aspettarlo adesso c'è la Fiorentina di Fabio Paratici, con cui ha già lavorato quando era nelle giovanili della Juventus. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".