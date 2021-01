Crotone al lavoro in vista dell'Inter. Anche il presidente Vrenna presente alla seduta odierna

Primo giorno del nuovo anno in campo per il Crotone che questa mattina si è ritrovato al centro sportivo e, dopo lo scambio di auguri, ha aperto il 2021 di lavoro. Sessione iniziata in sala video - riporta la nota ufficiale del club - per poi spostarsi sui campi tra attivazione, torelli, tattica e una partitella a campo ridotto. Anche in occasione del primo allenamento dell’anno è stato presente il numero uno rossoblù Gianni Vrenna per uno scambio di auguri con squadra e staff tecnico. Domattina saranno limati gli ultimi dettagli durante l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domenica contro l’Inter a San Siro (ore 12:30). Dopo la seduta e prima della partenza per Milano, mister Stroppa terrà la consueta conferenza stampa.