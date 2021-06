D'Amico: "Cambi di allenatore, Europeo e crisi economica. Sarà un mercato degli ultimi giorni"

vedi letture

L’agente Andrea D’Amico ospite di Sportitalia ha parlato del calciomercato che dovremmo aspettarci nel corso di questa estate: “Si tratta di un anno molto particolare, non era mai successo che ci fossero tanti cambi in panchina e anche per questo il mercato è abbastanza fermo. Inoltre c’è una competizione continentale in corso che può far aumentare i costi dei cartellini dei giocatori o mettere in mostra determinati giocatori in un contesto più competitivo di certi campionati. Poi c’è sempre la pandemia di mezzo che ha messo al tappeto il calcio con le squadre che hanno preferito quasi cambiare allenatori ridisegnando le strategie visto che ci sono pochi denari in giro. Il mercato è ancora molto lungo e mai come quest’anno sarà un mercato degli ultimi giorni con le squadre che nella prima parte del ritiro saranno senza i nazionali europei e sudamericani che potrebbero essere valorizzati dalle due rassegne continentali".