David Guetta: "Gattuso-Fiorentina, commedia all'italiana in salsa viola"

Se andrà a finire come pensiamo che andrà, entriamo nella storia, non solo del calcio fiorentino, ma anche di quello nazionale.

Era già successo che qualcuno già sotto contratto non cominciasse neanche la stagione, ricordo per esempio Pioli a Palermo, ma mai con queste modalità.

In questo momento, se davvero Gattuso non allenerà a Firenze, la Fiorentina di Commisso raggiunge minimi storici di gradimento che lambiscono le ultime stagioni di Della Valle e però io sono sostanzialmente d’accordo sul fatto che una società non possa diventare la colonia di un procuratore, fosse anche quello che ha portato un allenatore molto gradito alla piazza.

Commisso e Barone hanno ragione a dire no se non sono convinti di certe operazioni ed è passato un po’ sotto traccia l’atteggiamento di Gattuso, cavaliere senza macchia e senza paura del calcio italiano, che viaggia sempre e solo in coppia con Mendes, uno dei più chiacchierati e potenti operatori mondiali.

Solo che certe cose si sapevano da sempre e quindi perché firmare due anni di contratto con opzione per il terzo nemmeno un mese fa?

Questo è il fatto veramente inspiegabile di questa commedia all’italiana in salsa viola.