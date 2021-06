Disastro Lazio, perde i play-out e retrocede nuovamente in Primavera 2

A Bologna l'ultima occasione per salvare una stagione mantenendo la categoria della Primavera 1. Di fronte gli emiliani e la Lazio che, grazie all'ampliamento dell'organico a 18 partecipanti, ha avuto l'opportunità di disputare i play out arrivando penultima in classifica. Con le vecchie regole, infatti, sarebbe retrocessa direttamente.

La posta in palio rende le squadre molto contratte in campo, e per vedere una chance bisogna aspettare il ventesimo minuto con il rossoblù Rabbi che si fa respingere senza troppi problemi il tiro da Pereira. Tre minuti più tardi arriva il goal del vantaggio biancoceleste, con Raul Moro che si libera in area e fredda con decisione l'estremo difensore Molla.

La reazione avversaria sta tutta nel tiro dalla distanza di Ruffo Luci, controllato in due tempi da Pereira.

Nella ripresa il Bologna cerca di riportare la gara alla parità, prima il neo entrato Pagliuca di testa, poi il difensore Khailoti in rovesciata ed infine Viviani vanno vicini al goal. La pressione dei padroni di casa porta frutti al 64' quando Pagliuca viene atterrato in area da Floriani Mussolini. Calcio di rigore e trasformazione di Ruffo Luci. Nel prosieguo del match i laziali, dopo l'infortunio occorso a Ndrecka, devono rinunciare anche a Raul Moro che esce malconcio dopo un fallo di Tosi.

Nel finale il protagonista assoluto diventa l'talo-brasiliano Pereira, il portiere biancoceleste nel giro di pochi secondi supera se stesso nell'impedire due volte a Rocchi e in seguito a Pagliuca di mettere a segno la rete decisiva.

In virtù dell'1-1 maturato all'andata, la partita necessita dei tempi supplementari per stabilire un vincitore. L'extra time latita di emozioni, tranne un batti e ribatti in area bolognese ed una trivela innocua da parte di Ferrante. Ad un minuto dalla fine del primo tempo supplementare arriva però la possibile svolta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ruffo Luci, Rocchi controlla il pallone e scarica verso la porta, questa volta Pereira non può fare nulla.

La Lazio è troppo stanca per imbastire una reazione, ed il secondo tempo supplementare si trascina senza sussulti. Il Bologna evita la retrocessione, mentre la Lazio torna dopo tre anni in Primavera 2, ripetendo la disastrosa performance dell'anno 2017/18. Inutile anche l'assunzione poche settimane fa di Alessandro Calori per la panchina, da questa sfida esce vincitore il dirimpettaio Luciano Zauri.

Play out gara di ritorno campionato Primavera 1

Bologna-Lazio 2-1 dts

rete: 23' Raul Moro (L), 64' rig. Ruffo Luci (B), 105' Rocchi (B).