Juventus su Hjulmand, il centrocampista contesta la clausola allo Sporting CP

Tra i nomi che la Juventus tiene sotto stretta osservazione per il centrocampo c'è il danese Morten Hjulmand, dall'estate del 2023 un calciatore dello Sporting Clube de Portugal, che aveva speso al tempo circa 20 milioni di euro per strapparlo al Lecce, fissando però con il calciatore una clausola da 80.

E proprio la clausola è oggi uno degli oggetti del contendere tra lo stesso Hjulmand e lo Sporting CP. Il centrocampista infatti, fa sapere il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, contesta alla società che la clausola e il suo valore fossero strettamente collegati alla presenza in panchina di Ruben Amorim, da metà della scorsa stagione intanto volato al Manchester United, come condizione essenziale. Lo Sporting però è un osso duro con cui trattare e non ha alcuna voglia di rinunciare anche a Hjulmand, dopo essersi visto costretto a discutere della cessione di Gyokeres 'sotto forzatura' del centravanti svedese.

Non c'è solo Hjulmand nel taccuino di mercato della Juventus per il centrocampo. Come svelato anche su queste pagine, piace il brasiliano André del Wolverhampton e ci sono stati dei contatti anche per Yves Bissouma del Tottenham, ma per entrambi i profili di Premier League c'è una certa concorrenza.