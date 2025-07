Ufficiale Monopoli, volto nuovo in mezzo alla difesa: arriva Piccinini in prestito dal Cittadella

"La SS Monopoli 1966 comunica di aver depositato la pratica per il trasferimento temporaneo dall’As Cittadella 1973 del calciatore Stefano Piccinini". Il club pugliese annuncia così un nuovo innesto in difesa come il classe 2002 che vanta già quasi cento presenze in terza serie.

"Classe 2002 (è nato il 31 dicembre a Scandiano in provincia di Reggio Emilia), difensore di 186 centimetri, di piede destro, nella scorsa stagione ha collezionato 5 presenze in serie B. - si legge ancora nella nota del Gabbiano -Cresciuto calcisticamente nel Sassuolo, in passato ha indossato anche le maglie di Vis Pesaro e Pergolettese con 98 presenze (tra serie C girone A, serie C girone B, playoff e Coppa Italia), 6 gol e 1 assist.

All’attivo anche 34 presenze in Primavera 1 con il Sassuolo (club con il quale ha debuttato in serie A il 2 agosto 2020) e 1 presenze con la Nazionale U18".