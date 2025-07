Ufficiale Juventus Next Gen, arriva un difensore dal Teramo: è il 2005 Brugarello

Dopo una stagione in Serie D con la maglia del Teramo, 32 presenze e un gol, per il difensore centrale classe 2005 Brugarello è arrivata una di quelle chiamate che non si possono rifiutare. Il giocatore ha infatti firmato un biennale con la Juventus e nella prossima stagione sarà a disposizione di mister Brambilla per la formazione Next Gen che prenderà parte al campionato di Serie C. Questo il comunicato del club torinese:

"La Juventus Next Gen aggiunge un nuovo giovane e talentuoso tassello alla sua rosa, mettendo sotto contratto Mattia Brugarello: è ufficiale infatti l’accordo che legherà il giocatore alla squadra bianconera fino al 30 giugno 2027.

Il difensore classe 2005 nato a Bressanone, in provincia di Bolzano, passato dal settore giovanile dell’Inter e del Monza prima di disputare la scorsa stagione nel girone F di Serie D con il Teramo - riferimento della retroguardia della squadra abruzzese con cui ha giocato complessivamente 32 partite tra campionato, playoff e Coppa Italia di categoria.

Brugarello ora è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura in bianconero: benvenuto alla Juventus Mattia, ci vediamo presto in campo".