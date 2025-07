Ufficiale Livorno, c'è la conferma del bomber Rossetti. Sarà amaranto anche in Serie C

Dopo due stagioni con la maglia del Livorno in Serie B, in cui ha messo a segno 18 reti in 48 presenze di cui ben 16 in 39 in quella passata conclusa con la promozione in Serie C, per l’attaccante Simone Rossetti arriva la conferma in amaranto per un’altra stagione da parte del club labronico come si legge sui suoi canali social. Per Rossetti, classe '97, si tratta di un ritorno fra i professionisti e in quella Serie C dove ha collezionato 151 presenze con 24 reti.