Domenghini a TuttoCagliari: "Che giocatore Zappa!"

"Che giocatore Zappa! Secondo me Mancini lo convocherà entro brevissimo in Nazionale. Nainggolan? Bisogna assolutamente che il Cagliari faccia qualche sforzo in più per prenderlo a titolo definitivo".

Esordisce così Angelo Domenghini, calciatore rossoblù tra il 1969 e il 1973, nella sua intervista concessa in esclusiva alla redazione di TuttoCagliari.net.

Partiamo dalla stagione appena conclusasi: qual è la tua valutazione?

"E' stata una stagione positiva soltanto da quando è arrivato Semplici. Nel girone di andata il Cagliari ha avuto troppe difficoltà e ha pure rischiato di retrocedere".

Tra i giocatori che si sono messi maggiormente in luce figura il giovane Zappa...

"Bisogna tenerlo in grande considerazione. Secondo me, entro breve, Mancini lo chiamerà anche in Nazionale".

Qual è il reparto che andrebbe rafforzato maggiormente?

"Secondo me la difesa: fossi nel Cagliari prenderei un difensore centrale, dopo l'addio di Godin".

Molto dipenderà dal budget a disposizione: in tal senso faresti uno sforzo per acquistare a titolo definitivo Nainggolan?

"Assolutamente sì. E' un'arma in più che quando hai a disposizione è decisiva".

Tra i giocatori reduci da un'annata negativa figura invece Simeone...

"Non me lo aspettavo. Le ragioni? Bisognerebbe entrare nella sua testa. Lo confermerei però: è un giocatore che ha sempre dato tutto".