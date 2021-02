Domenica Parma-Udinese, l'ex Felipe: "I ducali devono fare quadrato e fare di più"

Ospite di ParmaLive.com, il doppio ex di Parma-Udinese Felipe dal Bello ha analizzato così lo scontro diretto del Tardini di domenica pomeriggio: “A Udine sono cresciuto, ho avuto la possibilità di giocare e di diventare uomo. A Parma ci sono stato per un anno e mezzo, è stato bello sul campo raggiungere l’Europa. Ma quello che è successo dopo mi ha fatto rivalutare il mondo del calcio in un modo diverso”.

Parma in crisi, cosa è andato storto sin qui? Credi nella salvezza dei ducali?

“Io ci credo alla salvezza, perché se vai a prendere i giocatori uno per uno, troviamo elementi forti. E non dimentico gente come Lucarelli, capace di dare tanto anche fuori dal campo. Bisognerebbe, ora, soltanto fare quadrato e guardarsi in faccia. Questo Parma può fare di più”.

Pellè può dare una mano? Voto al mercato di gennaio?

“Pellé è un giocatore di esperienza, a me piace. Nel senso che è un attaccante forte e, dopo tanti anni in Cina, vorrà rifarsi. La grossa perdita del Parma secondo me sta nell’infortunio di Inglese. E’ un calciatore diverso dagli altri, capace di attaccare la profondità. Ma anche Gervinho, se è in giornata, può farti cambiare la partita”.