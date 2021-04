Ekadal in parte col gruppo, Torregrossa ancora a parte. Il report odierno della Samp

Ancora allenamenti a diverse velocità per la Sampdoria in vista della sfida di mercoledì sera a Crotone. Claudio Ranieri e staff - riporta la nota del club - hanno organizzato la mattinata a gruppi, in base ai minutaggi raccolti sabato con il Verona. I blucerchiati maggiormente impiegati e quelli che hanno disputato almeno un tempo hanno partecipato ad una seduta rigenerante, tra palestra e campo 1, dove tutti gli altri disponibili hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecniche e finalizzazioni in porta. Albin Ekdal ha lavorato in parte con il gruppo mentre Ernesto Torregrossa ha proseguito sul campo il proprio iter di recupero agonistico. Domani, martedì, è già vigilia: la squadra sosterrà al “Mugnaini” di Bogliasco un’altra sessione mattutina prima della partenza in volo charter alla volta della Calabria.