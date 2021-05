Empoli, dopo la promozione in Serie A arriva anche il restyling del logo

Dopo la vittoria del campionato cadetto e la promozione in Serie A l'Empoli si rifà il look. La società toscana infatti ha presentato nella giornata di oggi il nuovo logo del club che accompagnerà la squadra a partire dalla prossima stagione. Questo il comunicato del club

"Un nuovo simbolo che rappresenterà l’Empoli nel suo secondo secolo di vita. Terminata la straordinaria stagione del centenario azzurro, culminata con la promozione in serie A, l’Empoli Football Club rivede la propria immagine con un nuovo logo che da oggi rappresenterà e identificherà la società azzurra.

Su uno sfondo azzurro risalta l’acronimo E F C, le tre lettere che riportano al primo stemma dell’Empoli degli anni venti e che sono state riviste in chiave più moderna. In alto, con un font più attuale, la scritta Empoli FC. In basso, la storica data del 1920, anno di nascita del sodalizio azzurro, il tutto racchiuso da uno scudo.

Il nuovo logo sarà utilizzato fin da subito e comparirà sia sulle maglie che su tutto il materiale azzurro a partire dalla stagione 2021/22".