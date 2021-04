esclusiva Chimenti: "Pistoiese, 100 auguri. La mia bicicletta? Solo Ardiles l'ha rifatta"

vedi letture

In occasione dei 100 anni della Pistoiese è intervenuto a Tuttomercatoweb.com, Vito Chimenti, attaccante che nel 1980-81 vestì la maglia dei toscani in serie A: "Sono stato molto bene quella stagione con gli arancioni - ha detto - facemmo un bel girone d'andata poi al ritorno tra squalifiche e infortuni ne risentimmo. Avevamo una buona squadra con Marcello Lippi e i compianti Rognoni, Frustalupi e Bellugi. Ho avuto un bel rapporto con la piazza, ho segnato nove gol ma purtroppo non sono bastati. Speriamo che quest'anno possa salvarsi in C. La bicicletta (la rovesciata in corsa che era il suo marchio di fabbrica)? No, quell'anno non segnai con quel mio gesto tecnico. Me lo ero inventato per superare i due avversari che avevo davanti. Da ragazzino provando e riprovando mi riusciva bene e l'ho fatta anche in B e in A. Poi non l'ho più vista, se non da Ardiles in 'Fuga per la vittoria'. E' rimasta un unicum"

