Finlandia, Pukki tranquillizza: "Nessun problema alla caviglia, ormai ho recuperato"

Ct Kanerva, stiamo vivendo sogno tante generazioni, è fantastico

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Teemu Pukki tranquillizza la Finlandia alla vigilia della prima partita della nazionale di calcio in un Europeo, l'infortunio rimediato nella fase finale della sua stagione in Inghilterra è smaltito. "Ormai mi alleno a pieno regime da più di una settimana e mezza. Non ci sono stati problemi alla caviglia. Ora è in perfette condizioni e sono pronto a giocare quando l'allenatore lo decide", garantisce l'attaccante e difficilmente il ct Markku Kanerva farà a meno di questo calciatore simbolo domani contro la Danimarca. L'Europeo "è una grande sfida ma è grande anche la fiducia nella squadra", assicura il ct, che si augura di dormire bene la notte prima di questa "storica partita". "Stiamo vivendo il sogno di tante generazioni - dice ancora Kanerva -, ed è una sensazione fantastica". E qual è lo stato d'animo per la partita? "Abbiamo sicurezze e serenità perché abbiamo fatto quello avevamo pianificato. È difficile segnare contro la Danimarca - osserva -, e anche impedire loro di segnare. Ma non è una resistenza impossibile". (ANSA).