Fiorentina, niente match contro la Mauritania per Amrabat. Bloccato dal mal di schiena

vedi letture

Il Marocco è appena sceso in campo contro la Mauritiana per le qualificazioni della Coppa d'Africa. Sofyan Amrabat parte dalla panchina visto che, come raccolto da Firenzeviola, il mal di schiena che gli ha fatto saltare le ultime partite in viola non è smaltito al 100 per cento. Vedremo che il ct gli darà comunque spazio in partita.